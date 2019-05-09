Пилоты могли не отключить часть оборудования при входе в грозу

Такое мнение выразил член совета высшего офицерского состава общероссийской организации "Офицеры России", заслуженный пилот Юрий Сытник. По его словам, за годы эксплуатации Sukhoi Superjet 100 в них 13 раз попадала молния, и самолеты оставались целы.

"Летчики-испытатели конкретно летали, искали грозовые облака, молнии, смотрели, что будет с самолетом. И ничего не происходило",

- заявил эксперт агентству РИА Новости.

Он считает, что пилоты сгоревшего в Шереметьеве лайнера не выключили первый комплект автопилота, локатора и один из комплектов радиостанции, когда вошли в грозу. Это привело к тому, что самолет остался без связи, подчеркнул заслуженный пилот страны.

Впрочем, ранее стало известно из разговора экипажа с диспетчерами, что удар молнии не нанес существенного ущерба. Снижаясь, как подтвердили источники того же агентства, самолет использовал одну из самых точных современных систем автоматического захода на посадку – курсо-глиссадную. Более того, пилоты получали по резервному каналу радиосвязи команды от диспетчера. Что действительно произошло и послужило причиной катастрофы, станет известно из официального расследования.

Самолет Sukhoi Superjet 100 "Москва – Мурманск", взлетев в аэропорту "Шереметьево", вскоре вернулся обратно. Приземляясь, у лайнера повредились стойки шасси и загорелись двигатели. В результате этой трагедии погиб 41 человек.