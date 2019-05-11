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Выживших могло быть больше: пассажир рокового рейса раскрыл правду о катастрофе SSJ-100

Фото: www.globallookpress.com
Людей можно было спасти, но никто не пытался, уверяет россиянин

Один из чудом уцелевших в пылающем лайнере выдвинул новую версию случившегося.

Евгений Климов озвучил причину массовой гибели людей в огненном аду. Выживший в авиакатастрофе мужчина считает, что спасенных могло бы быть больше. Нужно было лишь отправить спасателей с респираторами в хвост самолета.

Климов летел в девятом ряду. Он отметил, что никакой паники на борту не было. Сам он спокойно встал и перешел в восьмой ряд, когда лайнер остановился на взлетной полосе. Другие тоже выходили быстро. Давку из-за пассажиров с чемоданами он при этом опроверг. По словам Климова, вещи с собой забирали люди из ВИП-салона, которые не могли помешать другим.

Мужчина отметил, что не понимает, почему в конец салона срочно не отправили специалистов с респираторами.

"Почему в респираторах специалисты не ринулись в самолет, где были открыты люки? Можно было спасти частично людей. Но туда никто не пошел", – заявил он в эфире программы "Центральное телевидение".

При этом он отметил, что многие не взяли кислородные маски, хотя они висели. По крайней мере, над 11 и 12 рядом.

"…маски висели. Когда уже все вышли, когда уже тишина была, я только тогда пошел в сторону пилотов. Никого за мной не было",

– вспоминает трагедию Климов.

Напомним, ранее пассажиры, которым удалось спастись, напротив, говорили, что кислородных масок практически не было.

Авиакатастрофа в Шереметьеве произошла 5 мая. Самолет, выполнявший рейс Москва-Мурманск, совершил аварийную посадку из-за проблем со связью. После вылета прошло лишь полчаса – экипаж сажал "суперджет" с практически полными баками. Самолет ударился о ВВП, после чего загорелся. В объятом пламенем самолете погиб 41 человек.

Ранее эксперт озвучил возможные ошибки экипажа, которые могли привести к трагедии.

Кристина ЧЕРНИКОВА
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