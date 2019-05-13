Sukhoi Superjet 100 развернули в небе обратно в Шереметьево

Отечественный самолет преследуют неприятности

Очередной лайнер Sukhoi Superjet 100 не долетел в пункт назначения в понедельник, 13 мая. В 1.59 мск борт вылетел из Москвы в Самару, но примерно над городом Владимир развернулся и приземлился снова в Шереметьеве, сообщает сайт "Комсомольская правда".

"Рейс выполняла авиакомпания "Аэрофлот". Решение об изменении полета было принято именно ей", – отметили изданию в пресс-службе самарского аэропорта "Курумоч".

По какой причине самолет вернулся в Москву, не сообщается.

Самолеты Sukhoi Superjet 100 в последние дни буквально преследуют неприятности. Накануне, в воскресенье 12 мая, аналогичный борт не смог вылететь из Краснодара.

"На рейсе Краснодар – Челябинск была замена борта по технической причине, задержка составила 1,5 часа", – рассказал РИА "Новости" представитель авиакомпании "Азимут".

Уточняется, что всех пассажиров оперативно пересадили на другой самолет и уже доставили в пункт назначения.

Страшная трагедия с самолетом марки SSJ произошла 5 мая. Лайнер вылетел из "Шереметьево", но через несколько минут запросил разрешение на возврат. При жесткой посадке хвостовая часть самолета загорелась. Погиб 41 человек.

8 мая аналогичный борт сломался в Ростове-на-Дону.