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Sukhoi Superjet 100 развернули в небе обратно в Шереметьево

Фото: www.globallookpress.com
Отечественный самолет преследуют неприятности

Очередной лайнер Sukhoi Superjet 100 не долетел в пункт назначения в понедельник, 13 мая. В 1.59 мск борт вылетел из Москвы в Самару, но примерно над городом Владимир развернулся и приземлился снова в Шереметьеве, сообщает сайт "Комсомольская правда".

"Рейс выполняла авиакомпания "Аэрофлот". Решение об изменении полета было принято именно ей", – отметили изданию в пресс-службе самарского аэропорта "Курумоч".

По какой причине самолет вернулся в Москву, не сообщается.

Фото: www.globallookpress.com

Самолеты Sukhoi Superjet 100 в последние дни буквально преследуют неприятности. Накануне, в воскресенье 12 мая, аналогичный борт не смог вылететь из Краснодара.

"На рейсе Краснодар – Челябинск была замена борта по технической причине, задержка составила 1,5 часа", – рассказал РИА "Новости" представитель авиакомпании "Азимут".

Уточняется, что всех пассажиров оперативно пересадили на другой самолет и уже доставили в пункт назначения.

Страшная трагедия с самолетом марки SSJ произошла 5 мая. Лайнер вылетел из "Шереметьево", но через несколько минут запросил разрешение на возврат. При жесткой посадке хвостовая часть самолета загорелась. Погиб 41 человек.

8 мая аналогичный борт сломался в Ростове-на-Дону.

Фоторепортаж
Ад в Шереметьеве: как на борту самолета задыхались и горели люди
Фото: Татьяна Золотова/ТАСС Фото: www.globallookpress.com Фото: Федор Малинин/ТАСС
Фото: Федор Малинин/ТАСС Фото: Максим Григорьев/ТАСС Фото: www.globallookpress.com Фото: www.globallookpress.com
Николай ВИКТОРОВ
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