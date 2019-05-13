Sukhoi Superjet 100 развернули в небе обратно в Шереметьево

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Очередной лайнер Sukhoi Superjet 100 не долетел в пункт назначения в понедельник, 13 мая. В 1.59 мск борт вылетел из Москвы в Самару, но примерно над городом Владимир развернулся и приземлился снова в Шереметьеве, сообщает сайт "Комсомольская правда".
"Рейс выполняла авиакомпания "Аэрофлот". Решение об изменении полета было принято именно ей", – отметили изданию в пресс-службе самарского аэропорта "Курумоч".
По какой причине самолет вернулся в Москву, не сообщается.
Самолеты Sukhoi Superjet 100 в последние дни буквально преследуют неприятности. Накануне, в воскресенье 12 мая, аналогичный борт не смог вылететь из Краснодара.
"На рейсе Краснодар – Челябинск была замена борта по технической причине, задержка составила 1,5 часа", – рассказал РИА "Новости" представитель авиакомпании "Азимут".
Уточняется, что всех пассажиров оперативно пересадили на другой самолет и уже доставили в пункт назначения.
Страшная трагедия с самолетом марки SSJ произошла 5 мая. Лайнер вылетел из "Шереметьево", но через несколько минут запросил разрешение на возврат. При жесткой посадке хвостовая часть самолета загорелась. Погиб 41 человек.
8 мая аналогичный борт сломался в Ростове-на-Дону.
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