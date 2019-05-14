Обнаружены фатальные ошибки во время тушения SSJ-100

Оставшихся в живых пассажиров могло быть больше, уверены эксперты

Расследование катастрофы в Шереметьеве продолжается. У специалистов появилось множество вопросов к действиям аварийно-спасательных подразделений аэропорта. Об этом рассказал источник в правоохранительных органах.

По его словам, установлено, что сигнал "тревога" подали только через 80 секунд после посадки самолета Sukhoi Superjet 100 компании "Аэрофлот".

"По нормативным актам, это должно быть сделано сразу после получения тревожного сигнала от SSJ-100, и во всяком случае – до начала снижения воздушного судна",

– цитирует его "Лента.ру".

Также оказалось, что первая спасательная машина, прибывшая на место горящего лайнера, выехала не из точки сбора аварийно-спасательных формирований, а из депо. При этом, как указал источник, в специальном месте вообще не было никакой техники.

Он подчеркнул, что после получения сигнала бедствия специальные службы обязаны были вывести машины из депо, однако в полном объеме этого сделано не было.

Представитель правоохранительный органов добавил, что к самолету в первые 6 минут выехали лишь два аварийно-спасательных автомобиля Elefant. Кроме того, у них не было пены, которая необходима для тушения разлившегося топлива.

"Таким образом оглашенные некоторыми работниками гражданской авиации данные о том, что действия аварийно-спасательных формирований соответствовали установленным правилам, мягко говоря, преувеличены, и до настоящего времени материалами следствия не подтверждены", – отметил он.

Страшная трагедия с самолетом марки SSJ произошла 5 мая. Лайнер вылетел из аэропорта "Шереметьево", но через несколько минут запросил разрешение на возврат. При жесткой посадке хвостовая часть самолета загорелась. Погиб 41 человек.