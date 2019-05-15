Пассажиров SSJ-100 погубили пилоты

Следователи выясняют, кто именно из двух летчиков совершил фатальную ошибку

Обстоятельства, приведшие к пожару на борту Sukhoi Superjet 100 в Шереметьево 5 мая, установлены. Как оказалось, самолет действительно попал в аварийную ситуацию, но гибели людей можно было избежать.

Удар молнии был. Это подтверждают характерные следы на носу лайнера, сообщил "Коммерсанту" осведомленный источник. В результате мощного электрического разряда защитная система SSJ-100 перевела электропотребление с генераторов на аккумуляторные батареи, а управление – в ручной режим. Разработчики лайнера предусматривали подобную нештатную ситуацию и написали подробную инструкцию для пилотов: от них требовалось в спокойном режиме приземлиться на ближайшем аэродроме.

Летчики того злополучного рейса смогли зайти на посадку со второй попытки. Ситуация не была критической, поэтому они не подавали сигнала бедствия и у полосы их не встречали пожарные машины. Но по какой-то причине пилоты проскочили расчетное место посадки на ВВП, скорость была слишком большой, и они начали ее "гасить", опустив нос лайнера. В результате передняя стойка шасси, коснувшись земли, подбросила самолет вверх.

По инструкции пилотам в этом случае следовало уводить машину на взлет. Но они продолжали посадку, вызвав так называемое "козление" – серию подскоков, при которых задние стойки шасси продавили топливные баки, потек керосин и вспыхнул пожар.

Кто именно из пилотов совершил ошибочный маневр, следователи узнают, изучив зафиксированные самописцами сигналы от джойстиков управления. Эксперты не исключают, что летчики в данной ситуации хотели совершить пикирующий заход с быстрым выравниванием судна, как это делали в свое время советские военные в Афганистане, но им не хватило опыта, пишет "ФедералПресс".

Впрочем, следствие пока не отказывается и от других версий. По-прежнему рассматривается возможность критической неисправности самолета. К расследованию привлечены, в частности, французские специалисты из Европейского агентства по безопасности полетов (EASA), поскольку Франция принимала участие в разработке двигателя SSJ-100, передает телеканал "360".

Самолет SSJ-100 авиакомпании "Аэрофлот" вылетел из Москвы в Мурманск вечером 5 мая, но через 15 минут борт запросил Шереметьево об аварийной посадке. При жестком приземлении хвостовая часть лайнера загорелась. В результате погиб 41 человек.