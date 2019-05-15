Семьи погибших требуют наказания для виновных в смерти людей

Убитые горем родственники обрушили свой гнев на сотрудников воздушной гавани. Семьи жертв страшной авиакатастрофы требуют завести уголовное дело.

Перед тем как самолет рокового рейса Москва – Мурманск вынужденно коснулся земли, сотрудники аэропорта "Шереметьево" должны были создать для эвакуации напуганных пассажиров необходимые условия, убежден адвокат Игорь Трунов. Однако они не выполнили элементарных требований. За бездействие их следует наказать, заявил правозащитник, отметив, что близкие погибшего в авиакатастрофе настаивают на возбуждении уголовного дела. По словам Трунова, обращаться в гражданский суд – лишняя трата времени.

"Должны быть наказаны те, кто не среагировал, не выполнил авиационные правила, не обеспечил взлетную полосу пеной",

– цитирует адвоката РИА "Новости".

Он пояснил, что при аварийной посадке Sukhoi Superjet 100 на взлетно-посадочной полосе (ВПП), которая, по-хорошему, должна была быть залита противопожарной пеной, отсутствовали кареты "скорой" и спасательные экипажи.

"В итоге где-то люди разбегались, самостоятельно добирались до терминала аэропорта, некоторые оставались на летном поле, сидели на газоне и наблюдали, как погибают люди",

– напомнил Трунов.

Представители Шереметьево и Следственного комитета пока не прокомментировали ситуацию. Сообщение последовало из Минтранса. Глава ведомства Евгений Дитрих рассказал, когда ждать первых результатов расследования ЧП.

"Я предполагаю, что в пределах двух-трех месяцев они опубликуют предварительный отчет. Для них это процедура стандартная, отчет публикуется в открытом режиме",

– поручился министр, подчеркнув, что максимальный срок для Межгосударственного авиационного комитета (МАК) – год, передает ТАСС. О причинах бедствия Дитрих умолчал, заверив, что версий нет.

Зацепки в деле ищут эксперты. По мнению главреда портала Avia.ru Романа Гусарова, злую шутку с лайнером сыграла жесткая посадка, о чем, к слову, ранее говорили другие специалисты. Между тем к конструкции самолета не должно возникать вопросов, так как его шасси выдержали два отскока. Именно тогда и надо было, полагает журналист, заходить на второй круг. Однако неизвестно, была ли у экипажа такая возможность.

Неофициальной версией трагедии остается ошибка экипажа, который не выработал топливо, совершив ряд неточностей после приземления. Повреждение утяжеленного самолета привело к пожару и гибели 41 человека.

Между тем, заступился эксперт, до конца не ясно, могли ли пилоты выработать 5-6 т керосина. Ведь для этого требовалось порядка трех часов полета.

"Работая от аккумуляторных батарей, они не могли летать достаточно долго", – уточнил Гусаров в интервью изданию "ВЗГЛЯД".

Еще в небе "Суперджет" получил удар молнией, попав в грозовое облако. При этом в действиях пилотов не было нарушений, поскольку молния "проходит" через воздушный корабль, что является безопасным и для самого летательного аппарата, и для его пассажиров, которые не чувствуют разряда. Но существует и обратная сторона медали.

"Молнии – это малоизученное явление, как пройдет электрический ток – лотерея. Иногда молния проходит, и электроника ничего не замечает, а в этом случае возникло возмущение магнитного поля, электроника это почувствовала и сработала защита, переведя самолет на резервные источники питания",

– объяснил собеседник.

Катастрофа в Шереметьево произошла 5 мая. На борту лайнера находилось 78 человек. Выжили лишь 37. Среди погибших – один член экипажа. Остальных сегодня, 15 мая, выписали из больницы, сообщили в Минздраве РФ.

В лечебном учреждении остаются четверо пострадавших, один из которых все еще находится в тяжелом состоянии, пишет "Газета.Ru".