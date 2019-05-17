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"Аэрофлот" заступился за пилотов рокового рейса SU-1492

Фото: www.globallookpress.com
Вины сотрудников авиакомпании в катастрофе нет

Экипаж злополучного "Суперджета", которому не суждено было долететь до пункта назначения, выгораживают. За своих сотрудников вступилась компания "Аэрофлот", которой принадлежал сгоревший в Шереметьево лайнер.

"Информация о действиях экипажа является неверным толкованием документа Росавиации",

заявили в пресс-службе перевозчика.

По его заверениям, экипаж действовал строго по инструкции. А положение закрылок, что послужило причиной для нападок, учитывая отказ системы, отвечало всем требованиям посадки.

"По процедуре сначала включается реверс, а затем уже на устойчивом пробеге по взлетно-посадочной полосе выпускаются интерцепторы. Поэтому, ввиду отсутствия устойчивого пробега, выпуск интерцепторов был невозможен",

– объяснили в авиакомпании, добавив несколько строк о добротности своего "гаража". Мол, сертификацию проходят только те самолеты, которые не позволят развиться чрезвычайной ситуации до катастрофической.

5 мая не удалось предотвратить трагедию. Сегодня, 17 мая, по итогам расследования катастрофы сотрудники гражданской авиации получили рекомендации от МАК, которые разослала Росавиация. Они содержат лишь информацию по безопасности полетов.

"Документ информирует об оперативных предложениях МАК, которые рекомендуется рассмотреть и принять к реализации эксплуатантам", – сказано в сообщении ведомства, передает ТАСС. 

Напомним, воздушный корабль, направлявшийся из Москвы в Мурманск, экстренно вернулся в аэропорт. В салоне SSJ100 произошел пожар, в результате которого погибли 40 пассажиров и один бортпроводник. 

Фоторепортаж
Ад в Шереметьеве: как на борту самолета задыхались и горели люди
Фото: Татьяна Золотова/ТАСС Фото: www.globallookpress.com Фото: Федор Малинин/ТАСС
Фото: Федор Малинин/ТАСС Фото: Максим Григорьев/ТАСС Фото: www.globallookpress.com Фото: www.globallookpress.com
Ксения АНДРЕЕВА
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