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Установлена причина авиакатастрофы с "Суперджетом" компании "Аэрофлот"

Фото: www.globallookpress.com
Расследование указало на фатальные ошибки пилотов

Главный вопрос по трагедии с SSJ100 в аэропорту "Шереметьево" – что послужило причиной произошедшего – решен. Следствие считает, что ответ нужно искать у пилотов.

Изначально было три версии произошедшего – недостаточная квалификация экипажа, неисправность самолета и метеоусловия. Причем первые две были приоритетными. Как рассказал источник РИА "Новости", близкий к расследованию, "претензий к технике особых нет". Он также подтвердил, что основной версией авиакатастрофы стала ошибка пилотов. Отмечается, что официально пока СК РФ не подтвердил эту информацию.

В то же время, как выяснили в Росавиации, при заходе на аварийную посадку экипаж SSJ100 вопреки инструкции не выпустил закрылки, сообщает telegram-канал "Раньше всех. Ну почти". Командир воздушного судна Денис Евдокимов SSJ100 во время ЧП активно "дергал" ручку управления самолетом, отклоняя нос вверх-вниз, говорится в отчетном документе ведомства. 

Однако и противопожарная система самолета оказалась не на высоте. Когда загорелось топливо, сигнал о об этом сработал только за четыре секунды до остановки самолета. Система пожаротушения сработала через 20 секунд, сообщает телеканал "360".

Еще недавно утверждалось, что при проектировке самолета конструкторы могли допустить ошибку, и из-за нее при жесткой посадки стойки шасси пробили топливные баки. И, несмотря на то, что к пилотам действительно много вопросов, исключать вариант с конструктивными недостатками преждевременно.

Следователи не торопятся отказываться от остальных двух версий. Росавиация ждет получения документов от "Межгосударственного авиационного комитета", касающихся летных испытаний пассажирских "Суперджетов".

Самолет SSJ100 авиакомпании "Аэрофлота" 5 мая вылетел из Москвы в Мурманск, но уже примерно через полчаса вынужден был вернуться после удара молнии в полете. При посадке у лайнера сломались шасси, пробив баки. Это привело к пожару, который к моменту остановки самолета охватил большую его часть. В результате ЧП погиб 41 человек.

Артем ВЕСЕЛЫЙ
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