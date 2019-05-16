Просчитались: сгоревший "Суперджет" погубила ошибка конструкторов

Названа еще одна причина трагедии

Катастрофа с авиалайнером SSJ100 в аэропорту "Шереметьево" могла произойти из-за того, что при проектировке самолета были допущены ошибки. Такую версию рассматривает следствие.

По словам источника РИА "Новости", близкого к ходу расследования дела, конструктивные недостатки могли проявить себя при посадке. Именно жесткое приземление привело к тому, стойки шасси пробили топливные баки и вызвали пожар, унесший жизни 41 пассажира.

"Это может являться просчетом при проектировании самолета", – сказал анонимный собеседник, не уточнив, что именно могло стать ошибкой конструкторов.

Sukhoi Superjet 100 авиакомпании "Аэрофлот" вылетел из Москвы в Мурманск 5 мая. Во время полета в самолет ударила молния, после чего экипаж принял решение вернуться. Перед посадкой пилоты не выработали все топливо, из-за чего посадочный вес лайнера превысил допустимую норму, что во многом предопределило судьбу самолета.

Вскоре после трагедии в СМИ появились сведения о том, что к большому числу жертв привело необдуманное поведение пассажиров бизнес-класса. Якобы после остановки самолета они вместо того, чтобы быстро его покинуть, принялись доставать свой багаж, из-за чего сидевшие в хвосте люди не успели выбраться. Однако позже уцелевшие в авиакатастрофе люди опровергли это.

Также вопросы возникли к пилотам SSJ100. Во-первых, непонятно, почему они не выработали до конца топливо, чтобы нормально сесть. Во-вторых, они зачем-то увеличили скорость при посадке, когда самолет начал проваливаться под глиссанду. Из-за этого воздушное судно приземлилось в середине взлетно-посадочной полосы, а не в начале.

Наконец, есть претензии и к решению экипажа вернуться в аэропорт "Шереметьево". Пилоты утверждали, что удар молнии оставил их без всякой связи с диспетчерами. Но как показала расшифровка бортового самописца, у них на самом деле было два канала коммуникации с землей – запасной и аварийный продолжали работать.