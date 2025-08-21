Могилу Роберта Рождественского разграбили

Могилу Роберта Рождественского разграбили
Фото: www.unsplash.com
Вандалов пока не нашли

Дочь поэта Роберта Рождественского Екатерина рассказала, что неизвестные разграбили последнее пристанище ее родителей на Переделкинском кладбище в Новой Москве.

Недавно женщина приехала почтить память отца и матери и была потрясена тем, что увидела: с захоронения исчезли все растения. Женщина отметила, что на могиле раньше росли папоротники, незабудки и хосты, которые семья пересадила с дачи, чтобы место выглядело так, как любили родители.

Наследница знаменитостей подчеркнула, что они сознательно отказались от стандартного оформления с плиткой и декоративными деревьями, сделав уголок похожим на дачный сад – именно так завещал ее отец.

Когда она обратилась к сотрудникам кладбища, те заявили, что не имеют отношения к случившемуся. По ее мнению, кто-то мог посчитать красочное оформление неподходящим и самовольно изменить вид захоронения.

