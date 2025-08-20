Знаменитой российской актрисе Фроловцевой удалили раковую опухоль

Поклонники сильно переживают за здоровье звезды

У заслуженной артистки нашей страны, актрисы театра и кино Анны Фроловцевой врачи обнаружили злокачественную опухоль. Такие тревожные сведения появились в информационном пространстве. Известно, что медики уже провели хирургическую операцию и удалили новообразование.

По данным источника, накануне знаменитость обратилась за помощью из-за болей в груди. После маммографии у нее выявили подозрительное образование и направили на дополнительное обследование.

Консилиум специалистов подтвердил диагноз и решил провести операцию. Сейчас знаменитость находится на восстановлении после вмешательства.

Впереди ее ждет курс химиотерапии. Сама актриса пока никак не комментировала происходящее.