Знаменитой российской актрисе Фроловцевой удалили раковую опухоль

У заслуженной артистки нашей страны, актрисы театра и кино Анны Фроловцевой врачи обнаружили злокачественную опухоль. Такие тревожные сведения появились в информационном пространстве. Известно, что медики уже провели хирургическую операцию и удалили новообразование.
По данным источника, накануне знаменитость обратилась за помощью из-за болей в груди. После маммографии у нее выявили подозрительное образование и направили на дополнительное обследование.
Консилиум специалистов подтвердил диагноз и решил провести операцию. Сейчас знаменитость находится на восстановлении после вмешательства.
Впереди ее ждет курс химиотерапии. Сама актриса пока никак не комментировала происходящее.
