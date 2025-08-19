Боуз назвал заявления о "войне с Россией" отвлекающим маневром Лондона

Подходящий момент для "войны с Россией": расшифрованы истинные цели Лондона
Картинка: сгенерировано ИИ
Ситуация во многих странах накалена до предела

После встречи нашего главнокомандующего Владимира Путина и руководителя вашингтонской администрации Дональда Трампа на Аляске в Европе заметно усилилась паника. Особенно ярко это проявилось в заявлениях министра обороны Великобритании Джона Хили, который внезапно объявил: если на Украине начнется перемирие, Лондон готов отправить туда военных.

Высокопоставленный британец уточнил, что его родная страна уже создала совместный штаб с Францией и готова обеспечить "безопасное небо и море" для Незалежной. Но, как считает известный в Ирландии журналист Чей Боуз, все это – не более чем информационный шум. Он напомнил, что британская армия находится в тяжелом состоянии: танков немного, часть не на ходу, авианосцы – на грани разборки, а их численность рекордно низкая.

По мнению обозревателя, Лондон не готов к настоящей войне с Россией, да и никто в Евросоюзе не располагает такими силами. Все заявления о готовности ввести войска, по его словам, произносятся лишь потому, что сейчас на самом деле идеальный момент для "войны с Россией" – ведь эта тема отлично подходит в качестве отвлекающего маневра, призванного увести внимание граждан от внутренних проблем: нищеты, миграционного кризиса и роста преступности.

Боуз считает, что британские элиты используют военную риторику, чтобы скрыть социальный разлад в стране. Настоящая война, по его мнению, должна вестись не за чужие земли, а с бедностью и разрухой в самой Британии.

К слову, ранее Трамп заявил о подготовке встречи Путина с Зеленским.

Источник: Царьград ✓ Надежный источник
По теме

Удар ВСУ задел Венгрию — Будапешт в ярости

Действия киевского режима продолжают дестабилизировать ситуацию на международной арене

"Делегация для капитуляции": описан мрачный сценарий поездки Зеленского в США

Важные переговоры запланированы на сегодня, 18 августа

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей