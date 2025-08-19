Ситуация во многих странах накалена до предела

После встречи нашего главнокомандующего Владимира Путина и руководителя вашингтонской администрации Дональда Трампа на Аляске в Европе заметно усилилась паника. Особенно ярко это проявилось в заявлениях министра обороны Великобритании Джона Хили, который внезапно объявил: если на Украине начнется перемирие, Лондон готов отправить туда военных.

Высокопоставленный британец уточнил, что его родная страна уже создала совместный штаб с Францией и готова обеспечить "безопасное небо и море" для Незалежной. Но, как считает известный в Ирландии журналист Чей Боуз, все это – не более чем информационный шум. Он напомнил, что британская армия находится в тяжелом состоянии: танков немного, часть не на ходу, авианосцы – на грани разборки, а их численность рекордно низкая.

По мнению обозревателя, Лондон не готов к настоящей войне с Россией, да и никто в Евросоюзе не располагает такими силами. Все заявления о готовности ввести войска, по его словам, произносятся лишь потому, что сейчас на самом деле идеальный момент для "войны с Россией" – ведь эта тема отлично подходит в качестве отвлекающего маневра, призванного увести внимание граждан от внутренних проблем: нищеты, миграционного кризиса и роста преступности.

Боуз считает, что британские элиты используют военную риторику, чтобы скрыть социальный разлад в стране. Настоящая война, по его мнению, должна вестись не за чужие земли, а с бедностью и разрухой в самой Британии.

К слову, ранее Трамп заявил о подготовке встречи Путина с Зеленским.