Сотрудник Бузовой рассказал, как в 40 ей удается выглядеть на 25

Знаменитость удивляет своим трудолюбием

Звезда социальных сетей и отечественной сцены Ольга Бузова готовится к своему 40-летнему юбилею, но, по словам ее команды, воспринимает этот возраст с иронией и не считает себя на столько "взрослой".

Как рассказал представитель певицы Антон Богославский, у артистки сохраняется отличное настроение и полная уверенность, что все самое интересное в жизни еще впереди.

Он отметил, что внешне девушка остается такой же молодой, как и много лет назад, и в ее окружении это воспринимается как очевидный факт. Сама телеведущая, по словам менеджера, шутит, что ей всего 25.

Мужчина также добавил, что секрет в активном образе жизни: у знаменитости плотный рабочий график, постоянные тренировки и деловые встречи. Кроме того, она старается ограждать себя от негатива и не тратит энергию на чтение критики в Сети.