NI: Финляндия активно вооружается ракетами для войны с Россией

Фото: commons.wikimedia.org
Хельсинки активно закупает вооружение у Пентагона

Финляндия активно вооружается, готовясь к ведению боевых действий против России. Как пишет The National Interest, в Хельсинки получили "добро" от Госдепа на закупку сотен ракет класса "воздух-воздух".

"В Хельсинки после запроса получат 405 ракет AIM-120D3 AMRAAM и восемь секций наведения AIM-120D-3 общей стоимостью приблизительно 1,07 млрд долларов. Усовершенствованная ракета предназначена для поражения целей на больших дистанциях и является одним из двух основных боеприпасов класса ВС США", – говорится в материале.

Из правительственного пресс-релиза Финляндии следует, что приобретение улучшит возможности стран в реагировании на угрозы "в оперативной обстановке", а также поможет укрепить взаимодействие с союзниками из США и других стран.

В США же назвали продажу ракет поддержкой внешней политики, что соответствует целям нацбезопасности. Там же сообщили, что Финляндия является союзником по НАТО, который способствует "политической стабильности и экономическому прогрессу в Европе".

Ракеты AIM-120D3 будут установлены на новые F-35A Lightning II, которые состоят на вооружении у Финляндии (всего 64 истребителей-невидимок).

Ранее Депутат финского парламента Йоханнес Ирттиахо из "Левого альянса" обвинил главу МИД Элину Валтонен во лжи после ее слов о том, что ни одна страна якобы не нападала на Россию за последние сто лет. 

Источник: The National Interest ✓ Надежный источник
