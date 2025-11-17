Финляндия развернула военные учения недалеко от границы с Россией

Соседнее государство наращивает агрессию

На северных финских землях, всего в сотне километров от рубежей нашей страны, стартовали крупные артиллерийские учения, в которых задействованы более двух тысяч местных вояк и около пятисот единиц боевой техники. Масштабные маневры были развернуты сегодня, 17 ноября, и сразу привлекли внимание из-за своей близости к российской территории.

Среди задействованных в операции военных есть и польское подразделение, что придает учениям международный характер. В поле выведены артиллерийские системы, бронемашины и вспомогательное оборудование. Маневры продлятся до 25 ноября.

Главная задача тренировок – проверить, как работает артиллерия в суровых условиях ранней зимы, а также отработать взаимодействие командования разных уровней при ведении огня. Особое внимание уделено координации действий и реагированию в условиях, максимально приближенных к боевым.

Это уже второй этап подготовки: первая часть прошла здесь же с 8 по 16 ноября с участием примерно двухсот военнослужащих. Она стала своеобразным "разогревом" перед нынешними масштабными маневрами.

Российская сторона ранее обращала внимание на то, что после вступления Финляндии в западную военную коалицию в апреле 2023 года страна резко увеличила количество собственных военных учений. Только на 2025 год у Хельсинки запланировано 115 маневров.

