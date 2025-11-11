Государственный деятель не поддерживает русофобские взгляды

Экс-депутат финского парламента Ано Туртиайнен, известный своими пророссийскими взглядами, официально попросил политическое убежище в нашей стране. Это решение стало заметным шагом, который вызвал бурю обсуждений у него на родине.

Политик заявил, что его срок пребывания в РФ по визе подошел к концу, и теперь он решил остаться в стране на более прочных основаниях. В видеоролике государственный деятель показал документ о рассмотрении его ходатайства о признании беженцем. Финн от души порадовался, что теперь ему, вероятно, больше не придется ломать голову из-за визовых формальностей.

Ранее финская пресса с негодованиям писала, что бывший народный избранник переезжает в столицу РФ и намерен изучить русский язык.

Политик долгое время был представителем партии "Истинные финны", но после исключения из нее подключился к движению "Власть принадлежит народу". Он неоднократно выступал против антироссийской риторики, за что подвергался критике в своей стране.

