Экс-депутат парламента Финляндии попросил убежище в России

Крупный финский политик бросился в ноги России
Фото: www.unsplash.com
Государственный деятель не поддерживает русофобские взгляды

Экс-депутат финского парламента Ано Туртиайнен, известный своими пророссийскими взглядами, официально попросил политическое убежище в нашей стране. Это решение стало заметным шагом, который вызвал бурю обсуждений у него на родине.

Политик заявил, что его срок пребывания в РФ по визе подошел к концу, и теперь он решил остаться в стране на более прочных основаниях. В видеоролике государственный деятель показал документ о рассмотрении его ходатайства о признании беженцем. Финн от души порадовался, что теперь ему, вероятно, больше не придется ломать голову из-за визовых формальностей.  

Ранее финская пресса с негодованиям писала, что бывший народный избранник переезжает в столицу РФ и намерен изучить русский язык.

Политик долгое время был представителем партии "Истинные финны", но после исключения из нее подключился к движению "Власть принадлежит народу". Он неоднократно выступал против антироссийской риторики, за что подвергался критике в своей стране.

К слову, ранее опасный шаг Киева вызвал панику в Финляндии. Действия ВСУ приводят в ужас европейцев.

Источник: YouTube ✓ Надежный источник
По теме

"Не переживет мир": опубликован новый план Киева в зоне СВО

Киевский режим оказался под давлением

ФСБ сорвала операцию Украины и Британии по угону МиГ-31 с "Кинжалом"

Киев намеревался завербовать российских летчиков для реализации плана

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей