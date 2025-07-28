Эксперт объяснил, почему это будет выгодно государству

России нужно как можно скорее официально закончить СВО, поскольку перед страной стоит новая угроза. Такое мнение выразил политолог Ростислав Ищенко. По его словам, российской армии еще предстоит подготовится к новому противостоянию с Евросоюзом, который постепенно наращивает свою мощь.

В таком мнении, отмечает издание "Военное дело", сходятся многие эксперты. Некоторые из них уверены, что прекращение боевых действий, в определенной степени, может помочь избежать прямого столкновения с НАТО. Другие, напротив, полагают, что это произойдет неминуемо, и у России должно быть время восстановить свои силы.

Ищенко отметил, что сейчас примерно половина российской армии сосредоточена в зоне СВО. В случае победы страна окажется единственной в современной истории, кто смог выиграть в большой современной войне. Поэтому он уверен, что ВС РФ будут лучше армий других государств приспособлены к новым вызовам.

"Поэтому Россия и рассчитывает время своих операций таким образом, чтобы, если ЕС и сможет когда-нибудь подготовиться к войне с ней, иметь возможность обрушиться на агрессора всей мощью, никуда и ни на что больше не отвлекаясь", – объяснил политолог.

Тем не менее, на Западе уверены, что российская сторона не намерена останавливаться в украинском конфликте. Ранее Дональд Трамп заявил, что сокращает срок своего мирного ультиматума до 10-12 дней, поскольку уже знает его вероятный итог.