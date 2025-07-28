Трамп установил новый дедлайн для России по Украине

Трамп выставил России новый ультиматум
Кадр видео
Лидер снова выступил с резким заявлением в адрес российского главы

Американский президент Дональд Трамп заявил, что не видит никакого продвижения в вопросе мирного урегулирования на Украине, поэтому нет смысла ждать окончания тех 50-ти дней, которые он выделил для соглашения. Вместо этого глава США указал, что выставляет новый ультиматум – он дает России 10-12 дней для окончательного решения. Лидер указал, что хотел "быть щедрым", но это не привело к результату.

"Я сокращаю срок в 50 дней, который дал, потому что я уже знаю ответ на вопрос, что произойдет", – объяснил Трамп.

Он также отметил, что его не устраивает политика России в отношении украинского конфликта. По его словам, за последнее время у него было пять переговоров с Владимиром Путиным, но это не помогло прекратить бомбежки городов Украины – подобное поведение российского президента его разочаровывает, и он намерен с этим разобраться.

Напомним, 14 июля Дональд Трамп объявил о 50-дневном ультиматуме, во время которого Москва и Киев должны продвинуться в вопросе достижения мира. Глава США пригрозил, что если до 3 сентября конфликт не будет завершен, то он введет "очень жесткие" пошлины против России и ее торговых партнеров.

Ранее стало известно, что Путин разочарован провалом в отношениях с Трампом.

По теме

"Только один путь": в Киеве забили тревогу из-за нового удара по Зеленскому

Песенка киевского верховода фактически спета

"Расшатать их": что Запад и Украина задумали устроить в России

Противники Москвы не теряют надежды на победу

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей