Трамп установил новый дедлайн для России по Украине

Лидер снова выступил с резким заявлением в адрес российского главы

Американский президент Дональд Трамп заявил, что не видит никакого продвижения в вопросе мирного урегулирования на Украине, поэтому нет смысла ждать окончания тех 50-ти дней, которые он выделил для соглашения. Вместо этого глава США указал, что выставляет новый ультиматум – он дает России 10-12 дней для окончательного решения. Лидер указал, что хотел "быть щедрым", но это не привело к результату.

"Я сокращаю срок в 50 дней, который дал, потому что я уже знаю ответ на вопрос, что произойдет", – объяснил Трамп.

Он также отметил, что его не устраивает политика России в отношении украинского конфликта. По его словам, за последнее время у него было пять переговоров с Владимиром Путиным, но это не помогло прекратить бомбежки городов Украины – подобное поведение российского президента его разочаровывает, и он намерен с этим разобраться.

Напомним, 14 июля Дональд Трамп объявил о 50-дневном ультиматуме, во время которого Москва и Киев должны продвинуться в вопросе достижения мира. Глава США пригрозил, что если до 3 сентября конфликт не будет завершен, то он введет "очень жесткие" пошлины против России и ее торговых партнеров.

Ранее стало известно, что Путин разочарован провалом в отношениях с Трампом.