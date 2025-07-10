На похоронах Старовойта заметили необычную деталь

На похоронах Старовойта заметили необычную деталь
Фото: t.me/roman_starovoyt
Проститься с бывшим губернатором приехали сотни чиновников

В четверг, 10 июля, в Москве простились с экс-министром транспорта Романом Старовойтом. Во время церемонии журналисты заметили необычную деталь – чиновника, вопреки ожиданиям, хоронили в открытом гробу.

Перед прощанием на место прибыли многие коллеги, друзья и хорошие знакомые Старовойта. На входе в прощальный зал была огромная очередь – всех запускали по спискам, иначе пройти внутрь было невозможно. Территорию вокруг ЦКБ оцепили, на пост выставили очень много сотрудников полиции, которые занимались обеспечением безопасности траурного мероприятия.

Проститься с бывшим главой Курской области приехал новый глава Минтранспорта Андрей Никитин, который отметил, что запомнил покойного как достойного человека. На церемонии также заметили зампредов правительства Александра Новака и Марата Хуснуллина, главу Минпрома Антона Алиханова, министра сельского хозяйства Оксану Лут и других чиновников.

Рядом с гробом Старовойта была его бывшая супруга Светлана вместе с дочками. Девушку министра Полину на прощании с ним не видели. Ожидается, что его похоронят на Смоленском кладбище в Санкт-Петербурге.

Ранее психиатр объяснил, почему экс-губернатор принял решение покончить с жизнью.

Источник: SHOT
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