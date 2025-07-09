Психиатр объяснил, почему Старовойт покончил с собой

"Огромный позор": почему на самом деле Старовойт покончил с собой
Фото: t.me/roman_starovoyt
Чиновник не видел для себя другого выхода

Новость о самоубийстве главы Минтранса РФ Романа Старовойта стала шоковой для общественности и властных структур. Никто не ожидал, что из-за карьерных трудностей он решится на такой радикальный шаг. По данным СМИ, против министра намеревались возбудить уголовное дело, и именно из-за этого был отдан приказ сверху о снятии его с должности. Психиатр Василий Шуров объяснил, что творилось в голове чиновника за мгновения до кончины и почему на самом деле он решил покончить с собой.

По словам эксперта, в подобном возрасте, а Старовойту было 53 года, страх перед наказанием является одной из главных причин самоубийств. Человек сталкивается с непреодолимым кризисом, поскольку он так долго трудился, преодолевал сложности ради своего признания в обществе, которого рискует лишиться в один момент.

"В данном случае это был бы огромный позор, что человек при таком статусе попадет в тюрьму. Очевидно, он решил поставить точку до того, как обрушится позор", – заявил специалист.

Врач напомнил, что по своей сути бывший глава Курской области является спортивным человеком. С одной стороны, это говорит о крепкой психике, а с другой – о способности принимать сложные и жесткие решения, даже в отношении себя. Не исключено, что когда Старовойт осознал неизбежность уголовного дела, то захотел избавиться от проблемы на своих условиях. 

Ранее стало известно, как Владимир Путин отреагировал на смерть главы Минтранса РФ.

Источник: Газета.ру
По теме

Президент Чехии сделал резонансное заявление о войне с Россией

Политик призвал трезво взглянуть на ситуацию

Стала известна реакция Путина на самоубийство Старовойта

В Кремле отметили, что новость оказалась шокирующей для всех

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей