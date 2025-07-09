Психиатр объяснил, почему Старовойт покончил с собой

Чиновник не видел для себя другого выхода

Новость о самоубийстве главы Минтранса РФ Романа Старовойта стала шоковой для общественности и властных структур. Никто не ожидал, что из-за карьерных трудностей он решится на такой радикальный шаг. По данным СМИ, против министра намеревались возбудить уголовное дело, и именно из-за этого был отдан приказ сверху о снятии его с должности. Психиатр Василий Шуров объяснил, что творилось в голове чиновника за мгновения до кончины и почему на самом деле он решил покончить с собой.

По словам эксперта, в подобном возрасте, а Старовойту было 53 года, страх перед наказанием является одной из главных причин самоубийств. Человек сталкивается с непреодолимым кризисом, поскольку он так долго трудился, преодолевал сложности ради своего признания в обществе, которого рискует лишиться в один момент.

"В данном случае это был бы огромный позор, что человек при таком статусе попадет в тюрьму. Очевидно, он решил поставить точку до того, как обрушится позор", – заявил специалист.

Врач напомнил, что по своей сути бывший глава Курской области является спортивным человеком. С одной стороны, это говорит о крепкой психике, а с другой – о способности принимать сложные и жесткие решения, даже в отношении себя. Не исключено, что когда Старовойт осознал неизбежность уголовного дела, то захотел избавиться от проблемы на своих условиях.

Ранее стало известно, как Владимир Путин отреагировал на смерть главы Минтранса РФ.