Политическая карьера комика завершится вместе с конфликтом

Американский журналист, основатель издания Grayzone Макс Блюменталь заявил, что политическое будущее Владимира Зеленского напрямую связано с ходом затянувшейся на территории украинского государства конфликтной ситуации. По его словам, как только боевые действия завершатся, украинский лидер уедет "на пенсию" в Майами.

Аналитик подчеркнул, что без военной повестки лидер-комик лишается своей политической опоры. Именно поэтому, считает журналист, его отъезд с украинских земель на американский курорт выглядит наиболее вероятным сценарием.

При этом он отметил, что уступки по территориальным вопросам могут обернуться для киевского верховода серьезными рисками. Радикальные силы внутри страны могут воспринять такие шаги как предательство и стать угрозой для его жизни.

Ранее незалежный политик посетил Белый дом, где прошли переговоры с главой вашингтонской администрации Дональдом Трампом и европейскими лидерами. Американский президент допустил возможность будущей трехсторонней встречи с Владимиром Путиным и Зеленским при благоприятных условиях.