Глава киевского режима оказался очень "забывчивым"

Руководитель главного внешнеполитического ведомства нашей страны Сергей Лавров прокомментировал заявления Владимира Зеленского о важности соблюдения Конституции Украины. Шеф российской дипломатии фактически ткнул политика носом в некоторые из статей Основного закона его же страны.

Лавров выразил мнение, что если глава киевской администрации действительно так дорожит главным документом своей страны, как это подается в публичном пространстве, то ему стоило бы начать с тех положений, которые прямо касаются прав русскоязычного населения.

Дипломат подчеркнул, что, несмотря на целый ряд принятых в последние годы законов, которые ограничивают использование русского языка в разных сферах жизни, в тексте украинской Конституции все еще сохраняется норма, обязывающая государство в полной мере обеспечивать права русских и других национальных меньшинств. Глава МИД напомнил, что этот пункт прописан отдельно и достаточно ясно, чтобы не вызывать разночтений.

Он отметил, что сам по себе этот факт выглядит парадоксальным, поскольку украинские власти последовательно проводят политику, направленную на вытеснение русского языка из образования, культуры, медиа и даже повседневного общения. Однако, как отметил Лавров, на уровне Конституции соответствующие гарантии пока не были отменены.

Министр добавил, что украинскому руководству, если оно действительно руководствуется буквой закона, следовало бы привести внутреннюю правовую систему в соответствие с Конституцией.

