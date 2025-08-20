Рита Дакота тайно обзавелась российским гражданством

Певица решила не акцентировать на этом внимание

Известная исполнительница Рита Дакота тайно оформила российское гражданство еще в конце 2022 года, но не стала об этом рассказывать публично.

Как выяснилось, 35-летняя Маргарита Герасимович (так звучит настоящее имя артистки) получила заветную бордовую книжку незадолго до того, как упорхнула на американские земли.

Спустя несколько месяцев, летом 2023-го, она вышла замуж, сменила фамилию на Белогай и уже с новыми документами внесла изменения в регистрационные бумаги, включая данные по своему предпринимательству.

Все это время поклонники даже не догадывались о переменах. На публике звезда продолжала настаивать на том, что она исключительно белоруска, и с этим образом строила карьеру за океаном. Более того, недавно певица заявила, что ее "российская карьера закончена" и даже намекнула, что выступления в России оказались под запретом.

При этом полностью разрывать связь с российской аудиторией артистка не стала. Наоборот, именно здесь она продолжает зарабатывать значительные суммы. По данным СМИ, только с продажи собственного мерча за последние полгода девушка получила около 14 миллионов рублей. Об этом пишет женский журнал "Клео.ру".

