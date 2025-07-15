Дакота оборвала все контакты с бывшим мужем Соколовским

Певица приняла сложное решение

Рита Дакота поделилась, что окончательно прекратила общение с бывшим мужем Владом Соколовским. По ее словам, все попытки поддерживать дружбу ради дочери Мии привели к эмоциональному выгоранию. Певица призналась, что больше не желает тратить силы на людей, чьи взгляды и ценности не совпадают с ее собственными.

Когда-то пара казалась образцовой: свадьба, рождение наследницы, совместные выступления и публикации в соцсетях создавали впечатление идеальных отношений. Однако за внешней гармонией скрывались серьезные проблемы. Артистка тяжело переживала измены супруга, которые происходили в том числе во время ее беременности.

Рита долгое время старалась сохранить нормальные отношения с бывшим мужем ради дочери. Она даже нашла общий язык с его новой супругой Ангелиной Сурковой, и какое-то время все трое старались общаться ради ребенка. Но подобная модель отношений не принесла желаемого результата.

В недавнем откровении Дакота рассказала, что теперь исключила личные контакты с бывшим мужем: они общаются только по делам, связанным с Мией, причем все вопросы решаются через няню или бабушку. Знаменитость считает, что такое решение не влияет на отношения Влада с дочерью, зато ей самой стало гораздо спокойнее. Об этом пишет женский журнал "Клео.ру".

К слову, ранее артистка пожаловалась на дыру в щеке после пластики.