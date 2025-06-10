Известная российская певица Дакота пожаловалась на дыру в щеке после пластики

Известная российская певица пожаловалась на дыру в щеке после пластики: "Я урод"
Рита Дакота. Фото: соцсети
Хирургическое вмешательство обернулось катастрофой

Многие звезды, как в России, так и за рубежом, не могут устоять перед искушением лечь под нож пластических хирургов, и не всегда эти эксперименты заканчиваются благополучно. Сейчас в прессе активно обсуждается признание певицы Риты Дакоты, которая откровенно рассказала о неприятных последствиях такой процедуры.

Известная исполнительница поделилась с подписчиками новостью о том, что после одной из операций на лице у нее образовался заметный дефект. По ее словам, в результате "легкой омолаживающей операции" на ее щеке появилась дыра. Рита Дакота не скрывает своего разочарования от фанатов, она даже назвала себя "уродом" и пожаловалась, что не знает, как это можно исправить.

"У что это за дыра в щеке после "легкой омолаживающей операции"? Ну что я за урод теперь и как это исправить?" – сетует звезда.

Она также ранее рассказывала, что этот неудачный опыт оставил отпечаток не только на внешности, но и на планах на будущее. По словам певицы, она мечтала о втором ребенке с новым супругом, но теперь из-за проблем с внешним видом вынуждена откладывать эти планы.

Стоит отметить, что среди российских акул шоу-бизнеса немало тех, кто увлекается пластическими операциями, но не всегда задумывается о возможных последствиях.

Источник: Лента.ру ✓ Надежный источник
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