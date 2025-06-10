Дакота объяснила, почему отложила вторую беременность

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Певица Рита Дакота призналась, что их со вторым мужем планы стать родителями пока поставлены на паузу. Причина кроется в неудачной пластике артистке на лице, из-за которой она теперь прячет свою внешность под очками.
Дакота утверждает, что изначально легла под нож хирурга, чтобы стать моложе и красивее, но вместо этого получила асимметрию, отеки, вмятины и мешки на лице. По ее словам, это причиняет ей массу боли, с которой бывает тяжело справиться.
Сейчас исполнительница надеется исправить оплошности операции, поэтому пока отказывается от намерений снова стать матерью. Иначе ей придется в течение двух лет ходить в очках и скрывать свою внешность от окружающих.
"Это моя боль. Пока склоняюсь к тому, чтобы исправить эти косяки и потом беременеть", – рассказала знаменитость в соцсетях.
У Дакоты уже есть дочь от певца Влада Соколовского. После развода Рита снова вышла замуж и несколько месяцев назад объявила о подготовке к материнству.
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