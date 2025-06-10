Дакота объяснила, почему отложила вторую беременность

Дакота объяснила, почему отложила вторую беременность
Фото: соцсети
Некоторое время назад артистка объявила, что решила снова стать матерью

Певица Рита Дакота призналась, что их со вторым мужем планы стать родителями пока поставлены на паузу. Причина кроется в неудачной пластике артистке на лице, из-за которой она теперь прячет свою внешность под очками.

Дакота утверждает, что изначально легла под нож хирурга, чтобы стать моложе и красивее, но вместо этого получила асимметрию, отеки, вмятины и мешки на лице. По ее словам, это причиняет ей массу боли, с которой бывает тяжело справиться.

Сейчас исполнительница надеется исправить оплошности операции, поэтому пока отказывается от намерений снова стать матерью. Иначе ей придется в течение двух лет ходить в очках и скрывать свою внешность от окружающих.

"Это моя боль. Пока склоняюсь к тому, чтобы исправить эти косяки и потом беременеть", – рассказала знаменитость в соцсетях.

У Дакоты уже есть дочь от певца Влада Соколовского. После развода Рита снова вышла замуж и несколько месяцев назад объявила о подготовке к материнству.

Источник: соцсети

Российские войска нанесли стратегический удар по Киеву

Генштаб ВСУ продолжает отрицать продвижение противника

Путин экстренно выехал в Кремль посреди ночи: что случилось

Кадры с проездом президентских автомобилей появились в Сети

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей