Эмбер Херд решила возобновить актерскую профессию после развода

Актриса только спустя несколько лет оправилась от общественного порицания

Актриса Эмбер Херд, которая решила отказаться от актерской профессии после скандала с Джонни Деппом, подумывает снова вернуться в кино. Знаменитость намекнула на это, опубликовав в соцсетях фото с 69-го кинофестиваля в Таормине, куда отправилась продвигая свой фильм в "В огне". Появление артистки на публике стало первым с июня 2022 года, когда закончилось судебное разбирательство с бывшим супругом.

"Спасибо за невероятно теплый прием на кинофестивале в Таормине моего последнего фильма "В огне". Это были незабываемые выходные", – написала она на своей странице.

Знакомые говорят, что, несмотря на ужасный опыт общественной травли, Херд смогла пройти это без личностного надлома. Они полагают, что в будущем ее ждут большие успехи в карьере.

При этом один из последних фильмов с участием актрисы столкнулся с серьезным общественным порицанием. Режиссерам пришлось вырезать множество сцен с участием Эмбер Херд из "Аквамена", поскольку публика заняла позицию Джонни Деппа.

После судебных разборок знаменитость уехала жить в Европу, где трижды стала мамой, указывает женский журнал "Клео.ру". Личность отца детей и другие подробности своей жизни она держит в строгой секретности.