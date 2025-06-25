Эмбер Херд решила возобновить актерскую профессию после развода

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Актриса Эмбер Херд, которая решила отказаться от актерской профессии после скандала с Джонни Деппом, подумывает снова вернуться в кино. Знаменитость намекнула на это, опубликовав в соцсетях фото с 69-го кинофестиваля в Таормине, куда отправилась продвигая свой фильм в "В огне". Появление артистки на публике стало первым с июня 2022 года, когда закончилось судебное разбирательство с бывшим супругом.
"Спасибо за невероятно теплый прием на кинофестивале в Таормине моего последнего фильма "В огне". Это были незабываемые выходные", – написала она на своей странице.
Знакомые говорят, что, несмотря на ужасный опыт общественной травли, Херд смогла пройти это без личностного надлома. Они полагают, что в будущем ее ждут большие успехи в карьере.
При этом один из последних фильмов с участием актрисы столкнулся с серьезным общественным порицанием. Режиссерам пришлось вырезать множество сцен с участием Эмбер Херд из "Аквамена", поскольку публика заняла позицию Джонни Деппа.
После судебных разборок знаменитость уехала жить в Европу, где трижды стала мамой, указывает женский журнал "Клео.ру". Личность отца детей и другие подробности своей жизни она держит в строгой секретности.
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