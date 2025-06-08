Появились подробности расставания Дакоты Джонсон с Крисом Мартином

Актриса приняла решение поставить окончательную точку

Спустя восемь лет отношений и уже сделанного предложения руки и сердца Дакота Джонсон все же рассталась со своим возлюбленным Крисом Мартином. Пара не смогла преодолеть кризис, который привел к расставанию несколько месяцев назад, и, по словам источников, решение окончательное.

Сообщается, что последние 10 месяцев были для актрисы невероятно болезненными из-за того, что солист Coldplay отказывался брать на себя брачные обязательства, несмотря на помолвку пять лет назад. Певец, в свою очередь, был крайне недоволен откровенными ролями невесты в кино.

"Дакота хотела, чтобы эти отношения сложились. Она любит не только Криса, но и его двоих детей, и эта потеря невероятно болезненна. Решение прекратить отношения было принято полюбовно, но Дакоте это дается нелегко", – поделились знакомые с ситуацией люди.

Тем не менее, за последнее время артистка поняла, что будущего у этих отношений нет. Свадьба оказалась на стопе, желания завести общих детей не было, вдобавок и карьеры начали тянуть их в разные стороны. В конечном итоге вся совокупность факторов привела к необходимости завершить эти отношения.

Сейчас Джонсон намерена сконцентрироваться на своей карьере – чаще выходить в свет, знакомиться с режиссерами, чтобы стать уважаемой актрисой в Голливуде. Мартин, напротив, хотел, чтобы она проводила все время с ним, что мешало ее профессиональным амбициям.