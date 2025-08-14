Похороны Краско завершились скандалом

Похороны Краско завершились скандалом
Фото: Дни.ру
Родственников возмутило поведение сиделки знаменитого артиста

Во время погребения Ивана Краско на Комаровском кладбище самой громкой плакальщицей оказалась его 30-летняя сиделка Дарья Пашкова. Она залила гроб слезами и нежно целовала покойного. От такого поведения осталась не в восторге бывшая жена народного артиста Наталья Вяль, которая решила высказаться об уходе женщины за ее бывшем мужем, и в итоге все обернулось скандалом.

По словам Вяль, Дарья обманывала родственников Краско все последние годы. До ее вмешательства у актера были абсолютно нормальные отношения со всеми членами семьи, но через время выяснилось, что сиделка каждому говорила что-то свое. 

"Обманывала во всем. Например, недавно ее спрашивали, почему Иван Иванович не ложится в больницу? Даша отвечала, что он не хочет. На самом деле, ему нужно было быстрее лечь в клинику, чтобы наблюдаться у врачей. Может быть, он еще дольше протянул бы какое-то время на лекарствах и капельнице", – рассказала бывшая жена Краско.

Позже выяснилось, что Дарья начала собирать со всех средства для лечения артиста в больнице. Однако в действительности деньги пошли на ее медицинские процедуры. До сих пор никто не понимает, зачем сиделка постоянно что-то выдумывала, ведь все члены семьи общаются друг с другом и с легкостью могут распознать обман.

Пашкова, в свою очередь, реагирует на все обвинения спокойно. По ее мнению, бывшая жена попросту работает на аудиторию, а все проблемные аспекты они уже обсудили в личной беседе.

Ранее стало известно, что один из гостей открыл стрельбу во время похорон Краско.

Источник: Комсомольская правда
