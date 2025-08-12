Курс рубля
- ЦБ РФ выступил с важным объявлением о курсе доллара и евро
- Аналитик Антонов назвал предел падения рубля в 2024 году
- Что будет с долларом: бежать в обменники сломя голову рано
На предстоящие похороны народного артиста РФ Ивана Краско вся семья приехать не сможет. Его старший внук Ян Александрович-Краско сообщил, что ему пришлось отказаться от попыток успеть на церемонию. Как известно, актер проживает и работает в Польше.
Источники, близкие к семье, указали, что внук артиста объяснил своей отказ нестабильной ситуацией в мире, из-за которой добраться до России сейчас крайне затруднительно. Известно, что из-за трудностей с логистикой дочь Краско тоже не успела на похороны к понедельнику – по ее просьбе мероприятие перенесли на 13 августа.
Ян является сыном актера Андрея Краско и польской артистки Мириам Александрович. Два года назад он похоронил мать, а его отец скончался еще в 2006 году. Известно, что Иван Краско хотел упокоиться рядом с сыном.
Прощание с народным артистом проведут в Санкт-Петербургском академическом драмтеатре имени В. Ф. Комиссаржевской. После его захоронят на Комаровском кладбище.
Глава США пошел по стопам своего предшественника
Всю ответственность за неудачи возложат на украинские власти