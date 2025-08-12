Польский внук Краско объяснил отказ ехать в Россию на похороны деда

Член актерской династии столкнулся с логистическими трудностями

На предстоящие похороны народного артиста РФ Ивана Краско вся семья приехать не сможет. Его старший внук Ян Александрович-Краско сообщил, что ему пришлось отказаться от попыток успеть на церемонию. Как известно, актер проживает и работает в Польше.

Источники, близкие к семье, указали, что внук артиста объяснил своей отказ нестабильной ситуацией в мире, из-за которой добраться до России сейчас крайне затруднительно. Известно, что из-за трудностей с логистикой дочь Краско тоже не успела на похороны к понедельнику – по ее просьбе мероприятие перенесли на 13 августа.

Ян является сыном актера Андрея Краско и польской артистки Мириам Александрович. Два года назад он похоронил мать, а его отец скончался еще в 2006 году. Известно, что Иван Краско хотел упокоиться рядом с сыном.

Прощание с народным артистом проведут в Санкт-Петербургском академическом драмтеатре имени В. Ф. Комиссаржевской. После его захоронят на Комаровском кладбище.