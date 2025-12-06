Вин Дизель признался, что каждый день вспоминает покойного Пола Уокера

"Не проходит и дня, чтобы я не скучал по тебе": Дизель почтил память Пола Уокера
Фото: commons.wikimedia.org
Легендарный актер разбился насмерть 12 лет назад

Поклонники "Форсажа" каждый год вспоминают Пола Уокера, которого не стало в 2013-м году – актер разбился на "Порше", которая на полной скорости влетела в дерево. И сам Уокер, и находившийся за рулем Роджер Додас погибли на месте.

В конце ноября давний коллега Пола Вин Дизель, главная звезда "Форсажа", вышел на связь в социальных сетях, чтобы почтить память своего друга, которому решил посвятить отдельный пост. Вселенная, уверен артист, посылает ему ангелов на пути.

"Я знаю, что ты – ее часть.… это вечное братство. Люблю тебя вечно, – признался Дизель.

А за день до годовщины гибели друга и коллеги Вин выложил еще одну публикацию, где признался, что постоянно находится с мыслями об ушедшем Уокере.

Фото: vindiesel/Instagram (владелец-компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

"Не проходит и дня, чтобы я не скучал по тебе", – написал Дизель.

У покойного Пола осталась дочка Мидоу Рэйн Уокер – ныне ей 27 лет. Она поддерживает связь с друзьями отца.

Источник: Соцсети ✓ Надежный источник

