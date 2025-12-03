Скандал с квартирой Долиной дошел до Верховного суда

Судья истребовал материалы по делу, утверждает адвокат Лурье

Верховный суд РФ истребовал материалы по делу об оспаривании сделки купли-продажи пятикомнатной квартиры Ларисы Долиной. По словам Светланы Свириденко, представляющей интересы Полины Лурье, дело могут пересмотреть.

Фактически, отмечает адвокат Лурье, это может означать усмотрение нарушений в решениях нижестоящих судов, выносившихся в пользу певицы. До вынесения дела на рассмотрение судебной коллегии ВС РФ судья изучит материалы детальнее.

Жалоба в инстанции была зарегистрирована во вторник, 2 декабря. Лурье пытается оспорить решения судов с постановлением о возврате квартиры певице.

Знаменитость продала квартиру за 112 млн рублей еще в 2024-м году. А позднее сообщила, что стала жертвой аферистов, месяцами обрабатывавших жертву. В итоге Долина, как утверждала сама, продала жилье и отдала мошенникам деньги. А саму Лурье, покупательницу квартиры, обвинила в неосмотрительности.

Начало судебным тяжбам положило решение Хамовнического суда Москвы, где удовлетворили исковые требования Долиной к покупательнице об оспаривании сделок по отчуждению квартиры – знаменитость настаивала на их фиктивности.

В итоге право собственности покупательницы было прекращено – его признали за исполнительницей. Законность решения была признана позднее Мосгорсудом и Вторым кассационным.

Сама исполнительница заявляла, что стала жертвой аферистов. А на квартиру наложили арест. В исковом заявлении Долина утверждала, что решилась на сделку, находясь под заблуждением, в которое ее ввели третьи лица – и потому продала квартиру за 112 млн рублей. При этом Полина Лурье оказалась лишена и средств, и самого жилья.

Ранее режиссер Валерия Гай Германика заявила, что скандал вокруг квартиры Долиной говорит о том, что вседозволенность и неприкасаемость звезд советской эстрады ушли в прошлое.