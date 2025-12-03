СМИ: Долина считает, что столкнулась с проплаченной атакой в соцсетях

Курс рубля
Лариса Долина уверена, что масса хейта в ее адрес с требованиями вернуть недвижимость Полине Лурье после скандала с пятикомнатной квартирой является проплаченной атакой ботов. В окружении певицы считают, что это "совершенно ясно".
Певица полагает, что ситуацией мог воспользоваться какой-нибудь недоброжелатель, ставший организатором предполагаемой атаки. Ведь, рассуждают близкие люди, та ничего не украла.
"Всем нормальным людям понятно, что она честно, через суд вернула свою собственность. Вот и все", – делают выводы в окружении исполнительницы.
Между тем певица до сих пор нарасхват, судя по сообщениям СМИ о ее корпоративах и выступлениях в Новый год. График артистки забит на два месяца вперед. Во время праздников она даст более 20 выступлений в одном Дубае.
За выступление Долина берет 3,5 млн рублей – вместе с НДС. Ранее уточнялось, что за счет двухмесячных гастролей певица заработает 105 млн рублей. Сумма практически эквивалентна стоимости ее пятикомнатной квартиры за 112 млн рублей.
