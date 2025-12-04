Лева* Би-2 решил избавиться от своей квартиры в Москве по "серой схеме"

Курс рубля
Улетевший из России Лева* Би-2 решил продать свою последнюю квартиру в столице – артист-иноагент оформил дарственную. Таким образом он попытался вывести средства из страны, используя серую схему, сообщает Shot.
Речь идет о трехкомнатной квартире в Пресненском районе – той самой, в которой Бортникову* подожгли дверь. Журналисты писали, что причиной стали донаты украинским войскам: на стене авторы оставили надпись "Привет врагу и предателю Леве* от Пианиста".
Исполнитель решил подарить свои 70 м2 недвижимости постороннему лицу – таким образом, после дарственной он освобождается от необходимости уплаты налога от сделки купли-продажи. Бремя затрат теперь лежит на новом владельце.
Как уточняется в материале, стоимость такой недвижимости оценивается примерно в 36 млн рублей. Бортников* может вывести средства из РФ через сторонний счет.
Квартира была приобретена Левой* Би-2 в 2007-м. Затем он решил переписать жилье на супругу Асю.
Напомним, музыкант был признан иностранным агентом в 2023-м. Он покинул Россию, объявив, что не намерен возвращаться, так как она "перечеркнула все свои достижения".
*признан иностранным агентом решением Минюста
