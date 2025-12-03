Товстик пригрозила бывшему мужу судом в ответ на поданные "за спиной" иски

Многодетная мать готова к суровым испытаниям

Елена Товстик публично обратилась к бывшему супругу Роману, который, по слухам, вступил в отношения с Полиной Дибровой: светская львица пригрозила обратиться в суд, отреагировав таким образом на поданные против нее иски.

Елена уточнила, что уже поручила адвокату фиксировать все противоправные действия, совершаемые в ее адрес – в том числе заведомо ложные данные. При необходимости мать шестерых детей готова ответить бывшему мужу, который решил судиться.

"Роман не оставил мне выхода после того, как подал за моей спиной разные иски, поэтому я приняла решение пройти достойно это испытание, и на это у меня хватит сил", – написала в соцсетях Елена, опубликовав черно-белое фото с бывшим мужем.

Однако, указала знаменитость, испытания делают людей лучше – если те сами готовы к их преодолению.

Товстики прожили в браке около двух десятков лет. Елена родила бизнесмену шестеро детей. Бракоразводный процесс, пишут СМИ, начался после огласки предполагаемого романа предпринимателя с Полиной Дибровой, которую Елена винит в разводе. Блогер и бывшая супруга Дмитрия Диброва отвергает обвинения, настаивая, что у разведенной пары кризис в отношениях начался задолго до того, как она начала испытывать чувства к бизнесмену.