Адвокат Добровинский раскрыл причину продажи особняка Диброва за 570 млн рублей

К бывшей жене, как оказалось, ситуация не имеет никакого отношения

Телеведущий Дмитрий Дибров после развода с Полиной решил избавиться от семейного особняка за 570 млн рублей. Шоумен вкладывался в свое имение: сюда он привозил вещи со всего мира, пополняя семейную коллекцию.

Диброва ныне живет в новом доме с бизнесменом Романом Товстиком, рядом с виллой Дмитрия, пишут в СМИ. Однако последнему, вероятно, наскучило такое соседство. А адвокат журналиста Александр Добровинский утверждает, что сделка не имеет никакого отношения к ситуации внутри семьи.

Дибров, заявил юрист, лично сообщал ему, что желает жить в столице. Загородные будни приелись мужчине, который стремится в Москву. Сам развод к этому не имеет никакого отношения.

"<...> дом остался в его собственности", – пояснил Добровинский.

Особняк площадью более чем на тысячу "квадратов" Дибров строил вместе с женой. Полина принимала активное участие в обустройстве. В описании недвижимость называют "родовым гнездом" загородной жизни. Особняк расположен в Успенских Полянах – элитном коттеджном поселке в Одинцовском районе.

Сама Полина признавалась, что вложила в дом свою душу – он для нее бесценен. Кстати, в доме все еще висят портреты с бывшей супругой Дмитрия.

После громкого развода телеведущий продолжает хранить молчание – недавно сообщил, что не желает делать никаких публичных заявлений и выяснять отношения с бывшей женой. Мужчина, однако, не скрывает, что до сих пор ходит с ножом в сердце.