"Больно мне": Дибров сорвался в эфире шоу и сделал признание о бывшей жене

Кадр видео "Первый канал"
Журналист указал, что не хочет раскрывать всю постыдную правду о матери своих детей

Дмитрий Дибров, который вернулся в эфир "Первого канала", во время собственного шоу сорвался на эмоции и сделал признание о бывшей жене Полине. В студии в этот момент обсуждался вопрос разводов. 

Телеведущий решил объяснить, почему предпочел не делать никаких публичных заявлений о модели. По его словам, он был бы готов рассказать все, что думает по поводу происходящего и облить всех грязью, поскольку жена в определенной степени задела его самолюбие. Однако знаменитость предпочел молчать, поскольку в такой ситуации его могут выкинуть из жизни собственных детей, а мать отнять у них нельзя. Поэтому Дибров отказался покрывать гневом Полину, по крайней мере в публичном пространстве.

Рассуждать о супружеских изменах и их причинах в передаче журналист категорически отказался.

"Больно мне пока продолжать еще это… Пока еще. Но через год встретимся и поговорим", – сорвался он на эмоции.

Ранее стало известно, что Полина Диброва сбежала из России вместе со своим любовником Романом Товстиком. По слухам, против мужчины возбудили проверку следственные органы, поскольку подозревают бизнесмена и его бывшую жену в создании запрещенной секты.

Источник: Первый канал
