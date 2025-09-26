Диброва вернули в шоу "Кто хочет стать миллионером?" в качестве ведущего

Диброва вернули в шоу "Кто хочет стать миллионером?" в качестве ведущего
Кадр видео
Знаменитость снова пригласили сниматься на "Первом канале"

Дмитрий Дибров вернется в студию "Кто хочет стать миллионером?". Такое решение приняло руководство "Первого канала" в свете выхода юбилейного тысячного выпуска шоу. 

По сообщениям источников, журналист уже снялся в праздничном эфире вместе с действующей ведущей Юлианной Карауловой. Они поддерживали хорошие отношения в кадре и даже вместе станцевали танго. 

"Я в абсолютном восторге! Юлианна – это блестящее сочетание ума и красоты", – заявил Дибров после съемок.

Не исключено, что журналист может снова появиться в других выпусках передачи, пока этот вопрос обсуждается.

Напомним, Дмитрий Дибров покинул проект в 2023 году, передав свое место Юлианне Карауловой. Знакомые рассказывали, что для ведущего это стало большим ударом, однако он старался не подавать виду, поддерживая артистку в публичном поле. 

Ранее ведущий сделал первое заявление после развода с супругой, передав бывшей возлюбленной несколько слов.

Источник: Страсти
По теме

Американские генералы в панике: глава Пентагона созывает экстренное собрание

Подобного в американской истории еще не было

Европа передала послание России: чиновники провели тайную встречу в Москве

В ЕС уверены, что российское командование намеренно отдало приказ устроить воздушные провокации

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей