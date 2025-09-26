Диброва вернули в шоу "Кто хочет стать миллионером?" в качестве ведущего

Курс рубля
- ЦБ РФ выступил с важным объявлением о курсе доллара и евро
- Аналитик Антонов назвал предел падения рубля в 2024 году
- Что будет с долларом: бежать в обменники сломя голову рано
Дмитрий Дибров вернется в студию "Кто хочет стать миллионером?". Такое решение приняло руководство "Первого канала" в свете выхода юбилейного тысячного выпуска шоу.
По сообщениям источников, журналист уже снялся в праздничном эфире вместе с действующей ведущей Юлианной Карауловой. Они поддерживали хорошие отношения в кадре и даже вместе станцевали танго.
"Я в абсолютном восторге! Юлианна – это блестящее сочетание ума и красоты", – заявил Дибров после съемок.
Не исключено, что журналист может снова появиться в других выпусках передачи, пока этот вопрос обсуждается.
Напомним, Дмитрий Дибров покинул проект в 2023 году, передав свое место Юлианне Карауловой. Знакомые рассказывали, что для ведущего это стало большим ударом, однако он старался не подавать виду, поддерживая артистку в публичном поле.
Ранее ведущий сделал первое заявление после развода с супругой, передав бывшей возлюбленной несколько слов.
