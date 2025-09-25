Калашникова сообщила подробности состояния пережившего страшный удар 65-летнего Диброва

Которую неделю страна обсуждает развод телеведущего Дмитрия Диброва с фотомоделью Полиной Дибровой. Пикантности ситуации добавляет то обстоятельство, что молодая жена наставила рога звезде экрана и загуляла с другом семьи. Анна Калашникова поделилась подробностями на презентации нового сезона канала СТС,

"В этой истории мне больше всего жаль Дмитрия Диброва, потому что он очень любил детей и видно, как мальчики (сыновья Александр (род. 10 февраля 2010), Федор (род. 6 декабря 2013), Илья (род. 27 мая 2015) – прим. ред.) его обожают, – говорит Калашникова. – У Полины Дибровой все сложится хорошо, у миллиардера Романа Товстика – подавно. Но очень хочется, чтобы ради детей Дмитрий и Полина смогли сохранить какие-то партнерские отношения. Как это было 1 сентября, когда Дибровы вместе отвели детей в школу".

"Все случившееся стало страшным ударом для Дмитрия, ведь вместе с Полиной они были с 2009 года (а начал Дибров ухаживать за тогда еще Полиной Наградовой, когда той было 17 лет – прим. ред.), он к ней привык, – продолжает Калашникова. – Но и для детей это стресс. Важно объяснить им, что развод – это не смертельно, что так иногда бывает".

Но что могло стать его причиной? "Наверное, в браке с Дмитрием Полина что-то недополучала в последнее время, – рассуждает Калашникова. – Может быть, ей не хватало самореализации. А может, когда Дмитрий ушел с телевидения, в семье начались какие-то конфликты. И в этот момент женщина начинает смотреть на кого-то. Я думаю, что роман Дибровой и Товстика длится уже не первый год. По нашим подсчетам, они начали встречаться еще в 2019-20-х годах".