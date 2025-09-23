Жена Диброва показала синяки на лице и честно назвала причину развода

Жена Диброва показала ужасные синяки на лице и честно назвала причину развода
Полина Диброва. Фото: соцсети
Женщина решила расставить все точки над i

Полина Диброва честно назвала причину разрыва со звездным супругом. Незадолго до этого она показала жуткие синяки на лице, что вызвало активное обсуждение в социальных сетях.

Девушка откровенно призналась, что решилась на разрыв с Дмитрием после того, как почувствовала симпатию к Роману Товстику и осознала, что в душе у нее "что-то сломалось". При этом она подчеркнула, что никого не уводила из семьи, а развод ее нового возлюбленного был вопросом времени из-за "богатой личной жизни" Елены Товстик.

Знаменитость отметила, что сочувствует Елене, понимает ее боль и переживания, но уверена, что та должна найти в себе силы взглянуть на ситуацию по-новому и отпустить прошлое.

Девушка призналась, что столкнулась с сильной волной негатива в свой адрес. Недавно она показала синяки и шрам на лице, заявив, что травмы появились из-за несчастного случая – девушке настолько тяжело, что она даже упала в обморок и ударилась.

Фото: соцсети

В то же время известный юрист Катя Гордон усомнилась в правдивости этой версии. Она уверена, что такие повреждения не похожи на результат обычного падения и могли иметь другую причину. В обществе ходят слухи о возможном избиении или неудачной пластической операции. Сама же красотка настаивает, что во время отдыха потеряла сознание и ударилась головой.

Фото: соцсети

Гордон подчеркнула, что консультировалась с судмедэкспертом, и тот также выразил сомнения в достоверности объяснений звезды. По словам юриста, подобные травмы невозможно объяснить простым падением.

Фото: соцсети

К слову, ранее Диброва прилюдно закатила истерику.

Источник: Шоу "Малахов" ✓ Надежный источник
