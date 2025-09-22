Дочь Даны Борисовой закрутила роман с продюсером Диброва

Курс рубля
- ЦБ РФ выступил с важным объявлением о курсе доллара и евро
- Аналитик Антонов назвал предел падения рубля в 2024 году
- Что будет с долларом: бежать в обменники сломя голову рано
После череды слухов о возможных отношениях между Дмитрием Дибровым и Полиной, 18-летней дочерью Даны Борисовой, девушка заявила – между ней и журналистом действительно есть связь, но не такая, как надумала себе общественность. В действительности сейчас она состоит в отношениях с другим мужчиной, который работает на популярного ведущего.
Во время общения с прессой Полина поделилась, что ее возлюбленный – продюсер Диброва, который старше ее в два раза. По ее словам, они были давно знакомы, но лишь недавно между ними завязалась романтическая связь. И разница в возрасте для девушки не помеха.
"Я очень счастлива. Мне кажется, это нормально, когда в паре есть разница в возрасте", – заявила дочь Борисовой.
При этом в Сети давно бьют тревогу из-за ментального состояния Полины. Людей пугает пристрастие молодой девушке к пластической хирургии, а также обилие шрамов на ее теле. Сама особа признавалась, что страдает от тех же психологических отклонений, что и ее мать, поэтому вынуждена жить на препаратах.
Ранее Диброва обвиняли, что он намеренно пиарится на совместных снимках с 18-летней Полиной на фоне скандального развода.
Запад продолжает атаковать нашу страну
Знаменитость поделилась, к чему готовится