Абравитова: Дибров пиарится за счет Полины Борисовой

Шоумен на фоне развода продолжает вести активную светскую жизнь

Клинический психолог Марианна Абравитова прокомментировала появление шоумена Дмитрия Диброва в компании 18-летней Полины Борисовой, дочери его коллеги Даны. По ее мнению, подобные действия могут быть связаны с желанием привлечь внимание.

Специалист по человеческому поведению отметила, что представители шоу-бизнеса часто нуждаются в пиаре, так как обладают демонстративным типом личности и стремятся к публичности. По ее словам, шоумен таким образом поддерживает свой имидж.

Психолог также добавила, что в данной ситуации решается сразу несколько задач. При этом бывшая жена телеведущего, которой вряд ли может понравиться такое поведение, не стремится активно выходить в информационное поле и предпочитает оставаться в тени.