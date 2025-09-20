Кравец рассказала, как работает клуб рублевских жен Дибровой

По словам светской дивы, этот бизнес довольно успешный

Клуб рублевских жен Полины Дибровой – довольно популярен среди обеспеченных жен бизнесменов и олигархов. Алена Кравец рассказала, что для многих скучающих дам он стал отличным способом расширить круг общения, разнообразить досуг и найти подруг.

Как ранее рассказывала супруга ведущего, со своего бизнеса она имеет около 37 млн рублей в год. Членство для многих обходится в 150-200 тысяч рублей, и на данный момент его имеют около 250 человек.

"Как правило, жители Рублевки ведут закрытую жизнь, не ходят друг к другу в гости на чай. И эти клубы – возможность для женщин примерно одного уровня достатка завести себе подруг", – объяснила Кравец.

Она напомнила, что участницам предлагают не только общения – это своеобразный клуб по общим интересам. Участницы обсуждают вопросы сексуальной жизни, психологии, астрологии, а также вместе выезжают в различные путешествия.

По словам светской дивы, для рублевских женщин стоимость членства невысокая и окупается хорошим досугом в компании таких же обеспеченных дам.