Кравец рассказала, как работает клуб рублевских жен Дибровой

Кравец рассказала, как работает клуб рублевских жен Дибровой
Кадр видео
По словам светской дивы, этот бизнес довольно успешный

Клуб рублевских жен Полины Дибровой – довольно популярен среди обеспеченных жен бизнесменов и олигархов. Алена Кравец рассказала, что для многих скучающих дам он стал отличным способом расширить круг общения, разнообразить досуг и найти подруг.

Как ранее рассказывала супруга ведущего, со своего бизнеса она имеет около 37 млн рублей в год. Членство для многих обходится в 150-200 тысяч рублей, и на данный момент его имеют около 250 человек. 

"Как правило, жители Рублевки ведут закрытую жизнь, не ходят друг к другу в гости на чай. И эти клубы – возможность для женщин примерно одного уровня достатка завести себе подруг", – объяснила Кравец.

Она напомнила, что участницам предлагают не только общения – это своеобразный клуб по общим интересам. Участницы обсуждают вопросы сексуальной жизни, психологии, астрологии, а также вместе выезжают в различные путешествия. 

По словам светской дивы, для рублевских женщин стоимость членства невысокая и окупается хорошим досугом в компании таких же обеспеченных дам.

Источник: URA.RU

В США жестко осадили Келлога после сказанной о России глупости

Политик выпал из реальности

Союзники Украины разработали новый план против России

Западные страны придумали альтернативу расширению НАТО

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей