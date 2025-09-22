Автомобиль Диброва попал в аварию

Курс рубля
"Мерседес", который принадлежит Дмитрию Диброву, стал участником крупного ДТП на Рублево-Успенском шоссе – там столкнулось сразу три автомобиля. Машина телеведущего при этом серьезно пострадала, у нее оказался сильно разбит капот. Сведений о травмах у участников инцидента нет.
Кто стал виновником страшной аварии – неизвестно. По сообщению журналистов, за рулем находился водитель журналиста. На момент случившегося ни Дмитрия, ни его детей в салоне не было.
В разговоре со СМИ Дибров рассказал, что не был в курсе ДТП и отношения к нему не имеет. В это время он находился в "Останкино" по работе.
Известно, что это уже третья авария с участием автомобиля телеведущего. До этого похожий инцидент случился в 2020 году, а второе ДТП произошло на Звездном бульваре в Москве в 2023-ем.
Сообщается, что "Мерседес" Диброва успел заработать 89 штрафов, все из них были погашены.
Ранее Полина Диброва прилюдно расплакалась, рассказывая о личных проблемах, связанных с разводом и новым возлюбленным.
