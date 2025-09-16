Диброва честно рассказала, как закрутила роман с Товстиком

Девушка наконец-то расставила все точки над i

Полина Диброва, пока еще супруга шоумена Дмитрия Диброва, впервые подробно рассказала о своих отношениях с миллиардером Романом Товстиком. Роковая красотка уверяет, что их роман начался только в этом году, хотя симпатия между ними возникла задолго до этого.

Молодые люди были знакомы давно, их семьи дружили, а сама звезда даже стала крестной одного из наследников предпринимателя. Жена бизнесмена Елена Товстик позже утверждала, что именно бывшая подруга разрушила ее брак. Чтобы прояснить ситуацию, Полина решила открыто высказаться.

Она рассказала, что с самого начала почувствовала сильное влечение к этому мужчине, хотя долго не решалась признаться даже самой себе.

Девушка отметила, что подобное чувство уже переживала, когда впервые встретила Дмитрия: все произошло внезапно, словно "щелчок".

В марте этого года, во время семейной поездки на Сейшелы, она призналась мужу, что влюбилась в другого. Шоумен сначала не воспринял ее слова всерьез, решив, что это шутка или временное помутнение. Однако разговоры о произошедшем продолжались еще несколько месяцев.

Пока еще жена телеведущего подчеркнула, что не хотела скрывать правду и предпочла рассказать все прямо. Она призналась, что новый человек тронул ее сердце настолько сильно, что она поняла – их история с Дмитрием подошла к концу.

"Я поняла, что вот он финал", – откровенничает знаменитость.

Сегодня девушка мечтает оставить позади громкий скандал и не торопится строить планы на будущее. Она отметила, что для нее сейчас важнее всего честность и спокойствие, а отношения с Романом будут развиваться так, как им суждено.

К слову, ранее стало известно, что сам Дибров уже увлекся молодой девушкой.