КП: Дибров закрутил новый роман с девушкой моложе жены

Шоумен не долго горевал из-за измены благоверной

Фамилия Дмитрия Диброва продолжает мелькать в светской хронике. После 16 лет брака телеведущий расстается с супругой, и вокруг этой истории витает масса слухов и пересудов. Однако, как выяснилось, артист далеко не убит горем – рядом с ним уже появилась новая девушка.

Источник kp.ru отметил, что избранница звезды оказалась моложе уже почти бывшей жены Полины, которой сейчас 36 лет. Он также уточнил, что речь не идет о певицах-близняшках Екатерине и Волге Король, с которыми телеведущий работает над совместным проектом. По его словам, мужчина строит личные отношения с другой дамой.

Несмотря на громкий скандал, пара смогла без конфликтов решить вопросы, связанные с детьми. В День знаний они вместе отвели сыновей в школу, и любвеобильная красотка даже опубликовала видео с этим моментом в социальных сетях.

Тем временем сама Полина уже не особо скрывает отношения с бизнесменом Романом Товстиком. Впрочем, именно новые романы пока еще супругов подлили масла в огонь слухов – поклонники уверены, что это не просто развод, а целая история со взаимными изменами и тайными интригами.

Журналист Отар Кушанашвили ранее заявлял, что артист не останется один и вскоре объявит имя новой избранницы. Его слова подтвердились – мужчина действительно оказался в компании молодой девушки и, судя по всему, не слишком переживает из-за скандала вокруг брака.

Певицы Король при этом рассказывали, что звезда всегда уважительно отзывался о своей супруге. А теперь его личная жизнь двигается дальше, и ни сплетни, ни обвинения в изменах уже не мешают артисту наслаждаться новым романом.