КП: Дибров закрутил новый роман с девушкой моложе жены

Моложе бывшей: появились подробности о новой любовнице Дмитрия Диброва
Дмитрий Дибров. Фото: соцсети
Шоумен не долго горевал из-за измены благоверной

Фамилия Дмитрия Диброва продолжает мелькать в светской хронике. После 16 лет брака телеведущий расстается с супругой, и вокруг этой истории витает масса слухов и пересудов. Однако, как выяснилось, артист далеко не убит горем – рядом с ним уже появилась новая девушка.

Источник kp.ru отметил, что избранница звезды оказалась моложе уже почти бывшей жены Полины, которой сейчас 36 лет. Он также уточнил, что речь не идет о певицах-близняшках Екатерине и Волге Король, с которыми телеведущий работает над совместным проектом. По его словам, мужчина строит личные отношения с другой дамой.

Несмотря на громкий скандал, пара смогла без конфликтов решить вопросы, связанные с детьми. В День знаний они вместе отвели сыновей в школу, и любвеобильная красотка даже опубликовала видео с этим моментом в социальных сетях.

Тем временем сама Полина уже не особо скрывает отношения с бизнесменом Романом Товстиком. Впрочем, именно новые романы пока еще супругов подлили масла в огонь слухов – поклонники уверены, что это не просто развод, а целая история со взаимными изменами и тайными интригами.

Журналист Отар Кушанашвили ранее заявлял, что артист не останется один и вскоре объявит имя новой избранницы. Его слова подтвердились – мужчина действительно оказался в компании молодой девушки и, судя по всему, не слишком переживает из-за скандала вокруг брака.

Певицы Король при этом рассказывали, что звезда всегда уважительно отзывался о своей супруге. А теперь его личная жизнь двигается дальше, и ни сплетни, ни обвинения в изменах уже не мешают артисту наслаждаться новым романом.

Источник: Комсомольская правда ✓ Надежный источник
По теме

Путин выставил ультиматум ЕС по Украине

Лидер допустил, что консенсус по украинскому вопросу вполне реален

"Ни за что не плачу": министр финансов РФ попал в неловкую ситуацию в Китае

Чиновника застали врасплох неожиданным вопросом

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей