Полина выставила Дмитрия Диброва виноватым в разводе, заявила Елена Товстик

"Тяжело жилось с Димой": вскрылись новые подробности громкого развода Дибровых
Дмитрий Дибров с семьей. Фото: соцсети
Шоумен оказался крайним

В новом выпуске программы Андрея Малахова прозвучали откровения супруги миллиардера Романа Товстика. Елена прямо заявила, что решение благоверного уйти из семьи связано с Полиной Дибровой, пока еще женой известного телеведущего.

По словам расстроенной девушки, именно звезда настояла на разводе, фактически поставив любовнику-предпринимателю ультиматум. При этом сама роковая красотка, уверяет брошенная супруга, уже давно имеет отношения еще с одним мужчиной.

Несчастная отдельно подчеркнула, что брачный договор, о котором говорил ее муж, был составлен вовсе не для ее защиты, а исключительно в его интересах. Она уверена, что супруг заранее просчитал шаги, чтобы оставить семью ни с чем.

Елена также добавила, что разлучница сумела выстроить историю так, что в итоге виновным в разрыве оказался сам Дибров. По версии окружения, он якобы изменял девушке и ей "тяжело с ним жилось".

Пока еще супруга миллиардера утверждает, что на самом деле телеведущий ничего не знал о давнем романе девушки с ее мужем. А сейчас он оказался в положении человека, которого пытаются выставить виновным во всем.

Скандальная история с разводом и громкими обвинениями продолжает обрастать новыми подробностями, за этой историей пристально следит вся страна.

К слову, ранее появились сплетни о том, что Катя Гордон якобы переспала с Романом.

Источник: Шоу "Малахов" ✓ Надежный источник
По теме

На Западе закатили истерику из-за беспрецедентного шага Путина

За действиями нашего президента наблюдают во всем мире

"Ни за что не плачу": министр финансов РФ попал в неловкую ситуацию в Китае

Чиновника застали врасплох неожиданным вопросом

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей