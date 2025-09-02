Полина выставила Дмитрия Диброва виноватым в разводе, заявила Елена Товстик

Шоумен оказался крайним

В новом выпуске программы Андрея Малахова прозвучали откровения супруги миллиардера Романа Товстика. Елена прямо заявила, что решение благоверного уйти из семьи связано с Полиной Дибровой, пока еще женой известного телеведущего.

По словам расстроенной девушки, именно звезда настояла на разводе, фактически поставив любовнику-предпринимателю ультиматум. При этом сама роковая красотка, уверяет брошенная супруга, уже давно имеет отношения еще с одним мужчиной.

Несчастная отдельно подчеркнула, что брачный договор, о котором говорил ее муж, был составлен вовсе не для ее защиты, а исключительно в его интересах. Она уверена, что супруг заранее просчитал шаги, чтобы оставить семью ни с чем.

Елена также добавила, что разлучница сумела выстроить историю так, что в итоге виновным в разрыве оказался сам Дибров. По версии окружения, он якобы изменял девушке и ей "тяжело с ним жилось".

Пока еще супруга миллиардера утверждает, что на самом деле телеведущий ничего не знал о давнем романе девушки с ее мужем. А сейчас он оказался в положении человека, которого пытаются выставить виновным во всем.

Скандальная история с разводом и громкими обвинениями продолжает обрастать новыми подробностями, за этой историей пристально следит вся страна.

К слову, ранее появились сплетни о том, что Катя Гордон якобы переспала с Романом.