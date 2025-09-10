Дибров лишил жену нажитых вместе богатств

Развод знаменитостей продолжают бурно обсуждать

Развод 65-летнего Дмитрия Диброва и его 36-летней супруги Полины Наградовой продолжает оставаться главной темой в светской хронике. Их брак длился 16 лет, но девушка решила уйти к давнему другу семьи – 50-летнему миллиардеру Роману Товстику. Ради новых отношений бизнесмен оставил свою жену Елену, которая всего год назад родила ему шестого ребенка. Примечательно, что Полина дружила с Еленой и даже стала крестной матерью одного из ее детей.

По информации, появившейся в прессе, при разводе супруги должны были поделить значительное имущество: загородный особняк, несколько квартир в Москве и автопарк. Детали соглашения официально не раскрываются, однако близкая знакомая Полины рассказала, что все договоренности были тщательно оформлены документально.

Знакомая пояснила, что Дибров воздерживается от резких комментариев в адрес бывшей жены, так как это было закреплено в мировом соглашении. Она добавила, что девушка ушла, не забрав никакого имущества и фактически отказавшись от финансовых претензий.

В целом, телеведущий оказался в выигрыше, ведь в противном случае мог лишиться половины собственности, крупных сумм на алименты и дополнительных расходов на обучение троих детей.

"Полина ушла от него в одних трусах", – сообщила источник.

В то же время отмечается, что у шоумена в последние годы заметно снизился доход. В прошлом у пары уже были кризисы, вызванные именно переживаниями знаменитости по поводу финансового положения.

Согласно договоренностям, вся недвижимость, автомобили и банковские счета остались за Дибровым. Полина не стала претендовать на собственность, а в вопросах опеки стороны решили закрепить равные права: по документам дети будут проживать как с матерью, так и с отцом.

К слову, ранее появились любопытные подробности о новом романтическом увлечении шоумена.