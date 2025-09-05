"У меня с Безруковой роман": Дибров высказался о личной жизни

Знаменитость сделал откровенное признание

Дмитрий Дибров снова вышел на публику, но в этот раз в компании двух молодых девушек. Компанию ему составили сестры Катя и Волга Король, с которыми он фотографировался и вместе сидел за банкетным столом. Но для журналиста эти отношения – скорее деловые. О своей личной жизни ведущий высказался в беседе с прессой и поблагодарил тех за отсутствие бестактных вопросов про его развод.

Во время общения Дибров также обратил внимание на свою коллегу и давнюю знакомую Ирину Безрукову. Ей на красной дорожке он уделил особое внимание, назвав "донской красавицей" и "самым одаренным актером на свете", после чего рванул целовать артистку в щеки.

"Пиши, пиши, что у меня с Безруковой роман, давай!" – обратился он к журналисту, крепко обнимая актрису.

Сестры Король, которые были компанией Диброва в этот вечер, рассказали, что ведущий, несмотря на внешний оптимизм, тяжело переносит развод, но старается не впадать в депрессию.

Сейчас, как сообщает женский журнал "Клео.ру", знаменитость намерен еще сильнее похудеть. До этого ему уже удалось сбросить 20 кг при помощи специалистов, но этого ему недостаточно – журналист признался, что мечтает наконец увидеть свои ноги.

Ранее мужчину, похожего на Диброва, застукали за интимными ласками с неизвестными девушками в ресторане.