"Это невыносимо!": Дибров взвыл после ухода пятой жены

Журналист рассказал, как сейчас складывается его жизнь

Телеведущий Дмитрий Дибров впервые вышел в свет после новости о разводе с пятой супругой Полиной. Знаменитость признался, что сейчас в его жизни происходят не самые радостные события, однако он старается не унывать.

От недостатка женской руки в доме Дибров, по его признанию, не страдает. У него есть большой штат прислуги, которая выполняет все домашние обязательства – в этом плане особых изменений в его жизни не произошло. Единственный неудобный момент заключается в смене рациона, из-за которого он не может есть блюда, приготовленные помощницей.

"Я стараюсь, чтобы она не готовила еду, потому что это невыносимо! Я сам приготовлю. Да и еды этой уже не так много. И более того, нельзя же после шести", – взвыл ведущий после ухода пятой жены.

По словам журналиста, несмотря на трудности в личной жизни, в институте брака он не разочарован и называет его одним из самых счастливых вещей, что есть на свете. Дибров допускает, что в будущем он может снова влюбиться и решиться на женитьбу в шестой раз. Но пересматривать свой подход к семейным отношениям он не намерен: Дмитрий уверен, что нельзя брать в жены возлюбленную и заставлять ее горбатиться на кухне. Поэтому и в последующем союзе он хотел бы окружить супругу всем необходимым и наслаждаться ее компанией.

Ранее Елена Товстик заявила, что Полина выставила Дмитрия Дибровым виновником их развода.