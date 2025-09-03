"Это невыносимо!": Дибров взвыл после ухода пятой жены

"Это невыносимо!": Дибров взвыл после ухода пятой жены
Кадр видео Woman.ru
Журналист рассказал, как сейчас складывается его жизнь

Телеведущий Дмитрий Дибров впервые вышел в свет после новости о разводе с пятой супругой Полиной. Знаменитость признался, что сейчас в его жизни происходят не самые радостные события, однако он старается не унывать.

От недостатка женской руки в доме Дибров, по его признанию, не страдает. У него есть большой штат прислуги, которая выполняет все домашние обязательства – в этом плане особых изменений в его жизни не произошло. Единственный неудобный момент заключается в смене рациона, из-за которого он не может есть блюда, приготовленные помощницей.

"Я стараюсь, чтобы она не готовила еду, потому что это невыносимо! Я сам приготовлю. Да и еды этой уже не так много. И более того, нельзя же после шести", – взвыл ведущий после ухода пятой жены.

По словам журналиста, несмотря на трудности в личной жизни, в институте брака он не разочарован и называет его одним из самых счастливых вещей, что есть на свете. Дибров допускает, что в будущем он может снова влюбиться и решиться на женитьбу в шестой раз. Но пересматривать свой подход к семейным отношениям он не намерен: Дмитрий уверен, что нельзя брать в жены возлюбленную и заставлять ее горбатиться на кухне. Поэтому и в последующем союзе он хотел бы окружить супругу всем необходимым и наслаждаться ее компанией.

Ранее Елена Товстик заявила, что Полина выставила Дмитрия Дибровым виновником их развода.

Источник: СтарХит
По теме

Путин выставил ультиматум ЕС по Украине

Лидер допустил, что консенсус по украинскому вопросу вполне реален

Журналист пришел в ужас из-за слов Запада о Путине

Многие продолжают попытки демонизировать российского главнокомандующего

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей